Olivia Newton-John weet niet hoelang ze nog heeft

„Als je gediagnosticeerd wordt met kanker of een andere enge ziekte, krijg je ineens een tijdslimiet”, legt de actrice uit. „Als je in de statistieken gelooft, dan zorg je ervoor dat ze de waarheid worden. Als iemand je vertelt dat je nog zes maanden te leven hebt dan is de kans groot dat dat ook zo is omdat je erin gelooft.”

Hoewel Olivia niet weet of ze met weken, maanden of jaren te maken heeft, blijft ze optimistisch. „Ik heb zo’n geluk dat ik dit al drie keer heb meegemaakt en er nog steeds ben. Ik leef bij de dag. Elke dag is een cadeautje, zeker nu.”

De actrice kampte in 1992 met borstkanker. In 2013 werd ze behandeld voor een tumor in haar schouder. Dit keer werd er een tumor in haar ruggengraat aangetroffen.