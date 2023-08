Influencer Nino Wilkes deelt dat hij op mannen valt

„Terwijl ik dit typ, denk ik: wat doe ik? Ik heb namelijk nog nooit openlijk gesproken over mijn homoseksualiteit”, begint Wilkes zijn bericht. „Zoals velen van jullie weten, kom ik uit een wereld waarin voetbal centraal staat”, gaat Wilkes door. „Sterker nog, het betaald voetbal is bij mijn opa begonnen en er bestaat geen familie waar zoveel voetbaltalent uit is voortgekomen als die van mij, en daar ben ik onwijs trots op.” Wilkes is de kleinzoon van de overleden voetballer Faas Wilkes.

Hoewel Wilkes trots is op zijn familiegeschiedenis, vond hij het „mede door dit gegeven” ook „lastig” om zijn eigen plek te vinden. „Ondanks dat ik het soms nog steeds lastig vind om te benoemen, voel ik dat ik op het punt gekomen ben waarop ik er klaar voor ben om dit met jullie te delen, en dat ik ook meer met het thema homoseksualiteit en voetbal wil doen, omdat hier nog veel stappen in gezet moeten en kunnen worden.”

Wilkes is tevens presentator van de podcast De Weg Naar Succes, waarin hij succesvolle mensen interviewt over hun loopbaan. Onder anderen advocaat Royce de Vries, roddelvlogger Yvonne Coldeweijer en zanger René Froger waren daarin te gast.