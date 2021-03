Deze twee acteurs zijn 9 maart voor het laatst in GTST te zien

Acteurs Cecilia Adorée en Ferry Doedens zijn dinsdag 9 maart voor het laatst in GTST te zien. Hun personages Lucas Sanders en Tiffy Koster vertrekken samen naar het buitenland.

Op Instagram schrijft Cecilia dat ze dankbaar is voor de kansen die ze heeft gekregen. „Precies vijf jaar geleden (goed, en 3 dagen.) deed ik auditie voor Tiffy en dacht ik; JA, deze rol snap ik. De casting was al een feest. De rest is geschiedenis. Het was m’n eerste project na m’n afstuderen en vanaf draaidag één ontdekte ik dat ’het vak’ niet eng, maar vooral heel leuk is.”

Afgelopen zomer werd al bekend dat Ferry Doedens na 12 jaar de soap noodgedwongen moet verlaten. „Er is de afgelopen periode een situatie ontstaan die voor alle partijen een lastige werkrelatie tot gevolg had. Hierdoor hebben EndemolShine en RTL samen met Ferry eind juni in goede harmonie besloten de samenwerking te beëindigen”, luidde de verklaring van RTL.

De acteur verdween in 2015 eerder voor langere tijd uit GTST. Ferry werd toen ontslagen, omdat hij regelmatig door zijn cocaïneverslaving te laat op de set kwam. Nadat Ferry was afgekickt, mocht hij weer terugkomen.