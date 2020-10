Eerste editie Harry Potter voor 60.000 pond onder de hamer

Hansons’ boekexpert Jim Spencer met de eerste Harry Potter-editie. Ⓒ Hansons auctioneers

Een zeldzame eerste editie van Harry Potter and the Philosopher’s Stone (Harry Potter en de Steen der Wijzen) heeft dinsdag 60.000 pond opgeleverd. Het eerste boek uit de populaire boekenreeks van J.K. Rowling werd in het Britse Staffordshire geveild.