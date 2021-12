Premium Het beste van De Telegraaf

Bewijzen in zaak Ghislaine Maxwell: massagetafel, seksspeeltjes en schoolkostuums

Door Wimke van der Vaart Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images en ANP

Een dramatisch moment in de rechtszaal tijdens de rechtszaak tegen Ghislaine Maxwell. De massagetafel van Jeffrey Epstein werd vrijdag voor de rechtbank in Amerika opengeklapt. Het donkergroene gevaarte vormt samen met sekspeeltjes, een dubieuze foto en schoolkostuums een aantal sleutelbewijzen in de zaak tegen Epsteins vermeende madam, schrijven The New York Post en Daily Mail.