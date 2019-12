Met de hele familie naar een Wintercircus

Terwijl in het Amsterdamse Carré het Wereldkerstcircus alweer haar 35-jarig jubileum viert, mag het Internationale Kerstwintercircus in Eindhoven zich met deze 49e editie tot een van de oudste circussen rekenen. De Hertog Jan Zaal van het Parktheater wordt van 21 t/m 29 december omgetoverd tot een circuspiste, waar jongleurs, trapeze-artiesten en clowns tijdelijk de dienst uitmaken. Spreekstalmeester Arjan Smit heet het publiek welkom en een live-orkest begeleidt de artiesten.

Op het Malieveld zet het Groot Kerstcircus Den Haag van 21 december t/m 5 januari ondertussen de weer tent op. Acrobaten van het Chinees Nationaal Circus zorgen voor acts met internationale allure, samen met de clowns Juanes en Ferdinand. Geniet van spectaculaire acrobatiek, dansende draken en vrolijke comedy.

In Utrecht keert het Wintercircus (21 dec. t/m 5 jan.) terug in de Jaarbeurs met stunts op het rad des doods, razende motoren in de ‘Globe of Speed’ en een thriller op de hoge draad.

De familie Freiwald is in Nijmegen neergestreken en viert daar het 10-jarig jubileum van het Kerstcircus Nijmegen, dat van 20 dec. t/m 5 jan. te zien is. In de show wordt kinderspel, zoals hoelahoepen en trampolinespringen, naar een hoger plan getild.

In Haarlem staat in dezelfde periode het Kerstcircus Haarlem en in Sneek (25 dec. t/m 5 jan.) het kindvriendelijke, kneuterige Circus Salto.