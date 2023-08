Verbannen zonen Thaise koning weer terug naar VS

„De week is snel voorbijgegaan. Er waren veel dingen die ik wilde doen, maar er was maar weinig tijd”, zei Vacharaesorn, de oudste van de twee broers. Zijn terugkeer voelde als een warm bad, vervolgde hij. „Ik heb verschillende mensen ontmoet en gesproken. Het was een geweldig gevoel.”

Vacharaesorn keerde vorige week voor het eerst in 27 jaar terug in zijn geboorteland. Chakriwat voegde zich afgelopen weekeinde bij hem. De verrassende terugkeer kon op veel belangstelling rekenen van publiek en pers en wakkerde speculaties aan over eventuele veranderingen aan het hof. De 71-jarige koning Vajiralongkorn heeft nog geen troonopvolger benoemd.

Zus

Vacharaesorn en Chakriwat werden met hun andere twee broers en moeder, voormalig actrice Sujarinee Vivacharawongse, verbannen uit Thailand en zijn daardoor opgegroeid in de Verenigde Staten. Ze hebben geen koninklijke titels. Hun jongere zus Sirivannavari mocht wel bij haar vader blijven.

Volgens CNN was het gesprek met de pers enigszins emotioneel. Vacharaesorn was het meest aan het woord en hield de hand vast van zijn jongere broer, die vooral zweeg. Toen hun vader kort ter sprake kwam, trilde de stem van Vacharaesorn. „Ik ben dankbaar voor de vriendelijkheid van de koning. Ik ben blij dat ik in Thailand geboren ben”, zei hij. „We moeten nu vertrekken, maar ik hoop dat ik en mijn broers in de toekomst weer in staat zullen zijn om Thailand te bezoeken.”

Het is onduidelijk of Vacharaesorn en Chakriwat hun vader Vajiralongkorn hebben ontmoet. Het Thaise hof heeft niet op hun terugkeer gereageerd.