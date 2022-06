Gepensioneerde Cameron Diaz maakt comeback

Jamie Foxx maakte het nieuws bekend op sociale media. „Cameron, ik hoop dat je niet boos bent dat ik dit heb opgenomen, maar je kunt nu niet meer terug”, schrijft hij bij een geluidsfragment van een gesprek tussen de twee. Te horen is dat de actrice vertelt heel nerveus te zijn, maar ook echt zin te hebben om weer in een film te spelen.

Ook American footballspeler Tom Brady is te horen in het gesprek. De sporter kondigde eerder dit jaar aan te stoppen met spelen, maar besloot zich veertig dagen later alweer aan te sluiten bij zijn club Tampa Bay Buccaneers. „Ik sprak met Jamie en hij zei dat je een paar tips nodig hebt om je pensioen op te zeggen”, grapt hij tegen Diaz. „Ik ben relatief succesvol in het ongedaan maken van mijn pensioen.”

Het is niet bekend of Brady ook betrokken zal zijn bij de film, waarvan de opnames later dit jaar beginnen. De regie ligt volgens Variety in handen van Seth Gordon.