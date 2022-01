Geen extra aangiftes tegen Ali B in The Voice-zaak

Afgelopen dinsdag is er aangifte gedaan tegen de 40-jarige Ali B van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show, zo werd dit weekend bekend na onthullingen van het BNNVARA-programma BOOS. De aangifte is naar verluidt gedaan door een oud-kandidaat. De rapper ontkent alle aantijgingen. Het programma is voor nog onbepaalde tijd stilgelegd.

Jeroen Rietbergen, de bandleider van het muziekprogramma en partner van presentatrice Linda de Mol, erkende na het bekend worden van het nieuws dat de aantijgingen aan zijn adres juist zijn en stapte op. Hij had wel relaties van „seksuele aard” gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland, meldde hij. Maandag maakte De Mol bekend dat ze haar relatie met Rietbergen heeft verbroken en haar werkzaamheden voorlopig stillegt.

Verslaggever Jordi Versteegden sprak met een aantal betrokkenen. Een van hen is Lieke van Lexmond, de ex van Jeroen Rietbergen. Artikel gaat verder onder de video.

Tegen Marco Borsato, voormalig coach bij The Voice, is afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen. Daar is nog geen update over te melden, laat de woordvoerder van het OM weten.

