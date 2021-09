Rolling Stones dragen optreden op aan Charlie Watts

„Dit is een aangrijpende avond voor ons, want dit is de eerste tour in 59 jaar die we doen zonder onze geliefde Charlie Watts”, zegt Jagger in het clip tegen het publiek, terwijl de andere bandleden zich om hem heen verzamelen. „En we missen Charlie allemaal zo erg. We missen hem als band, we missen hem als een vriend - op het podium en daarbuiten. We hebben zoveel herinneringen aan Charlie. Ik weet zeker dat sommige van jullie die ons eerder hebben zien optreden hem ook missen en ik hoop dat jullie aan hem zullen blijven denken zoals wij dat ook doen.”

Daarna draagt de rocker de show op aan Watts, die eind augustus op 80-jarige leeftijd overleed. Jagger haalt een biertje tevoorschijn en heft het glas op zijn bandmaat. „Laten we drinken op Charlie!”, zegt hij tegen het publiek. Ronnie Wood vult daarop aan: „Charlie, deze spelen we voor jou man, we spelen voor jou.”

Eerder werd al bekend dat tijdens de tournee de bekende rode tong in het logo van de Stones zwart gekleurd zal zijn in verband met het overlijden van Watts.