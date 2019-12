Connie Witteman vol plannen: ’In gesprek met RTL en SBS’

Ze onthult dat ze in gesprek is met verschillende tv-zenders en productiebedrijven. Nee, niet voor een reallife-soap, dat ziet ze niet zitten. „Het is me al gevraagd. Ik ben in gesprek met RTL en BlueCircle en met SBS, al heel ver gevorderd. Ik kan goed met Gijs (van Dam, hoofdredacteur Shownieuws, red.) overweg.” Ook overweegt Connie, die sinds het begin van dit jaar ook Instagram verovert met haar account ConniesPower, een eigen YouTube-kanaal. „Of iets als Mona van vroeger; dat mensen me vragen kunnen stellen over van alles, scheidingen, zakelijke dingen, weet ik veel wat.” En ook zou de zangeres nog wel eens graag een ’soort huiskamerconcert’ willen geven, een ’klein easy listening jazzconcertje’.

Kortom, Connie Witteman is nog lang niet klaar om alleen maar thuis op de bank te zitten, al heeft ze het ’verder allemaal wel ingevuld’. Na haar breuk met Eugene, met wie ze vier gelukkige jaren beleefde en acht maanden waarin bleek dat ze, naar eigen zeggen, ’voor de poorten van de hel was weggesprongen’, heeft ze geen behoefte meer aan een man in haar leven. Nee, dan liever met kinderen, kleinkinderen en goede vrienden een weekje skiën.

Positiever is ze over haar drie jaar geleden overleden ex-man Hans Breukhoven. Nog steeds noemt ze haar tijd met hem een sprookje, al kwam de klap van zijn later onthulde dubbelleven hard aan. „Ik was wensloos gelukkig.” Dat ze niet naar zijn begrafenis ging, kwam groot in de media. „Hij wilde niet dat ik daar kwam met Eugene.” Toch vond ze het moeilijk dat er zoveel over haar geschreven werd, in haar ogen veelal negatief. „Daarom is het zo leuk dat mensen me nu beter kunnen leren kennen op ConniesPower.”

En hoe ze zo fit blijft? „Ik doe iedere dag 70 buikspieroefeningen, dat doe ik al sinds we net een gezin vormden.” Tien sit-ups voor ieder gezinslid: voor de vier kinderen, voor Hans, voor de huishoudster en voor haarzelf. „Ik kon er niet eentje niet doen, dan dacht ik bij zestig: ’Straks gaat diegene dood als ik die laatste tien niet doe’.”