Frustratie in Duitsland na debacle op songfestival: ’Oh Lord, wir sind lost’

De krant schrijft dat presentator Barbara Schöneberger met galgenhumor nog een positieve draai probeerde te geven aan het verlies. Ze merkte op dat Duitsland drie keer zoveel punten heeft gehaald als een jaar eerder. Toen waren de Duitsers met slechts zes punten de hekkensluiter op de scorelijst. Volgens Bild lijkt de rest van Europa de Duitsers te vergeten bij het uitdelen van de punten.

’Wraak’

Dagblad Stuttgarter Zeitung spreekt over een „debacle” voor Lord of the Lost. De uitslag leidt volgens de krant tot verbijstering en frustratie onder Duitstalige twitteraars. Die vinden de uitslag soms erg onfair, al was er nog wel ruimte voor humor. Zo opperde iemand om als ’wraak’ op Europa de omstreden schlagerzanger Michael Wendler naar de volgende editie te sturen.

Lees hieronder verder

Bild vraagt zich af: Waarom doen we onszelf dit nog aan?

Nederland viel met Mia Nicolai en Dion Cooper eerder al af in de eerste halve finale. Veel Nederlanders waren uiteindelijk geen getuige van de Duitse nederlaag in de finale. Die trok in Nederland gemiddeld 1,84 miljoen kijkers en was daarmee de slechtst bekeken finale van het liedjesfestijn in tien jaar tijd.

Bekijk ook: In tien jaar niet zo weinig kijkers voor finale Songfestival

Elders trok het festival wel veel bekijks. In gastland Verenigd Koninkrijk piekte het aantal kijkers op 11 miljoen. Dat is volgens de BBC een kijkcijferrecord voor het evenement.