Bob Dylan verrast met nieuwe muziek na 8 jaar

Vrijdag kondigde de Amerikaanse zanger het nieuwe nummer aan op Twitter, waar hij schreef dat het een tijdje geleden is opgenomen. „Groeten aan mijn fans en volgers. Dank voor al jullie steun en loyaliteit door de jaren heen”, zei Dylan. „Dit is een niet eerder uitgebracht nummer dat we een tijdje geleden hebben opgenomen en dat je misschien interessant vindt. Blijf veilig, blijf oplettend en moge God met je zijn.”

Het rustige lied gaat voornamelijk over de moord op JFK in 1963 in Dallas, maar ook andere belangrijke gebeurtenissen van dat decennium worden besproken. Zo worden de Beatles genoemd, net als de festivals Woodstock en Altamont.