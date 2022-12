Ronnie Flex zet streep door theatertour: ’We willen geen burn-out’

De reden van het cancelen van de tournee is de volle agenda van Ronell Plasschaert, zoals de dertigjarige artiest in het echt heet. De concertreeks was gepland tijdens de coronacrisis en werd daardoor drie keer uitgesteld, aldus zijn manager.

Omdat er „verschillende ontwikkelingen” in het leven van Plasschaert hebben plaatsgevonden, zoals deelname aan The Streamers en De Vrienden van Amstel Live, is er geen ruimte meer voor de tournee. Zo staat hij in de toekomst veel op het podium en wil hij nieuwe muziek maken.

Burn-out

„Om te zorgen dat we niet zo dadelijk een Ronell hebben met een burn-out, hebben we besloten de theatertour te cancelen”, aldus zijn management.

Er wordt door het management niet uitgesloten dat Ronnie Flex, bekend van hits als Energie, Come Again en Blijf bij mij, ooit nog met een theatertour komt. „Daar ligt de focus nu echter niet op.”