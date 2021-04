Demi Lovato houdt van eigen blotebillengezicht

Aan smeerseltjes, make-up, kleding en accessoires heeft ze geen gebrek, maar voor Demi Lovato hoeft het allemaal niet zo gek. „Ik denk dat ik me het mooist voel als ik geen make-up op heb. Zelfs als ik gewoon een joggingbroek aan heb en met mijn vrienden rondhang”, vertelt ze in de Drew Barrymore Show. „Dan voel ik me het meest mezelf. Schoon en comfortabel.”

Demi heeft sowieso moeite met het zogenaamde schoonheidsideaal. Zo weigert ze te leven volgens de ’dieetcultuur’. „Ik tel geen calorieën meer en ik sport niet meer. Ik leg mezelf geen beperkingen op en het belangrijkste is dat ik mijn leven niet leef volgens de dieetcultuur”, legt ze uit. „Het is een andere ervaring, maar ik voel me vol. Niet van het eten, maar van goddelijke wijsheid en kosmische begeleiding. Vol vrede, sereniteit, vreugde en liefde.”