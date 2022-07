Ryan Gosling toch soort superheld in ’The Gray Man’

Waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Niet gek dus dat Spider-Man-acteur Tom Holland de hoofdrol had in Cherry, terwijl Chris ’Captain America’ Evans opduikt in The Gray Man, als tegenspeler van Ryan Gosling. Die laatste speelt Six, een voormalige gevangene die achter de tralies door de CIA werd gerekruteerd. Sindsdien knapt hij sinds jaar en dag de vuile klusjes op voor deze geheime dienst en vermoordt mensen in opdracht. Tot hij zelf tot doelwit wordt gebombardeerd door zijn nieuwe baas.

Evans geeft gestalte Lloyd Hansen, een sadistische psychopaat die op het spoor van Six wordt gezet in deze verfilming van Mark Greaney’s gelijknamige spionagethriller uit 2009. Zijn opdracht is om ’m te vermoorden en de gegevensdrager met voor zijn baas belastende informatie veilig te stellen. De twee zijn elkaar gewaagd, maar er is één groot verschil: Hansen heeft totaal geen scrupules en legt met liefde Praag in puin om zijn doel te bereiken. Six beschikt echter wel over een moreel kompas en heeft daardoor ook veel meer te verliezen.

Met een budget van 200 miljoen dollar is The Gray Man de duurste Netflix-productie ooit. De Russo’s bieden voor dat geld schier eindeloze actie op prachtige locaties. Alleen raakt het zicht op het toch al magere verhaaltje al snel verloren in de kruitdampen. Spectaculaire scènes in een uiteenvallend vliegtuig, met een rijdende tram of in en om een monumentaal landhuis worden daardoor inwisselbaar. Ook lijkt Goslings personage door zijn contact met de gebroeders Russo besmet met het superheldenvirus. Simpelweg omdat zijn ogenschijnlijke onkwetsbaarheid maar moeilijk te rijmen valt met de ’echte’ wereld.

✭✭✭ (3 uit 5)