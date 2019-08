Kylie Jenner in Italië voor extravagante verjaardag

De cosmetica-ondernemer zou een jacht ter waarde van ruim 220 miljoen euro hebben gehuurd om haar verjaardag voor de Italiaanse kust te vieren. Volgens TMZ heeft de luxeboot tien slaapkamers, een zwembad, sauna, strandclub, schoonheidssalon, sauna, sportschool en een bioscoop. Het jacht is ook voorzien van een landingsplatform voor helikopters. De huur van de Tranquility bedraagt een slordige miljoen euro per week, in dat bedrag zit wel 29 man personeel inbegrepen.

Ook Kylies moeder Kris en haar ex-zwager Scott Disick zijn neergestreken in het kustplaatsje. Het is niet bekend of ook haar zussen aansluiten op het peperdure partijtje.