Catherine waarschuwt ouders op zichzelf te letten

Catherine nam de video op tijdens het hardlopen en deed dat naar aanleiding van Children’s Mental Health Week, die vanaf maandag plaatsvindt. De week staat dit jaar in het teken van het uitdrukken van jezelf, vertelde de hertogin. „Het gaat over het vinden van creatieve manieren om je gedachten, ideeën en gevoelens te delen. Of dat nou met fotografie, kunst, drama, muziek of poëzie is. Het is het zoeken naar dingen waardoor je je goed over jezelf voelt.”

Het is - zeker in coronatijd - belangrijk dat ook ouders en verzorgers aan zichzelf denken, vindt de hertogin. „Dit is een enorm uitdagende tijd voor ons allemaal, dus let alsjeblieft ook goed op jezelf”, aldus Catherine. „Vind die manieren om je gedachten en gevoelens te delen of zoek iemand om mee te praten, want we moeten echt de beste versies van onszelf zijn voor de kinderen waarvoor we zorgen.”

De Children’s Mental Health Week is een initiatief van Place2Be. Catherine is beschermvrouwe van de organisatie die zich inzet voor de mentale gezondheid van kinderen.

Eerder deze week liet Catherine nog weten het ouderschap momenteel erg vermoeiend te vinden. De vrouw van prins William stelde het erg zwaar te vinden dat ze door de coronapandemie nu verschillende rollen op zich moet nemen, waar ze normaliter hulp bij zou hebben gehad.