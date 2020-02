Ronnie Flex: Het was een eer om gastcoach te zijn bij The voice

„Ik vond het een eer om als gastcoach uitgenodigd te worden. Naast artiest ben ik ook producer en coach ik al jaren vocalisten in de studio. Het voelde voor mij wel natuurlijk om feedback te geven. Het is televisie dus er komt veel meer bij kijken dan wanneer je één op één coacht”, vertelt Ronnie aan Shownieuws.

Hoewel hij zelf nog niet benaderd zegt te zijn, zou Ronnie het wel zien zitten om als vaste coach bij The voice of Holland aan de slag te gaan. „Vooralsnog speelt er niet iets omtrent The voice of een andere talentshow maar ze mogen mij altijd vragen om weer een keer als gastcoach langs te komen. Was lit”, aldus Ronnie.

Fans op Twitter jubelden vrijdagavond om de verschijning van Ronnie bij The voice of Holland. Een greep uit de reacties: