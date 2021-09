Rick Brandsteder nieuwe presentator Take me Out

Voor Brandsteder komt er met deze klus een droom uit, vertelt hij aan RTL Boulevard. „Het is een iconisch programma dat ik altijd keek. Volgens mij heb ik geen aflevering gemist.” In de vernieuwde Take Me Out spelen de moeders van de vrijgezelle dames een hoofdrol. Zij keuren in verschillende rondes de single heren en bepalen of zij de perfecte match zijn voor hun dochters. Het programma is vanaf eind september te zien bij Videoland.

Take Me Out betekende in 2009 de ’doorbraak’ van Britt Dekker. Ze nam deel als kandidaat en werd vanwege haar markante uitspraken later gevraagd voor andere tv-programma’s.