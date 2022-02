Premium Het beste van De Telegraaf

Rudolph schiet te hulp: ’Bakken is voor precieze mensen’

Door Daphne van Rossum Kopieer naar clipboard

Rudolph van Veen heeft een oplossing voor elk probleem. Ⓒ 24Kitchen

Een ongeluk zit in een klein bakhoekje. Bijna elke thuisbakker heeft wel eens te kampen met een ingezakte slagroomtaart of een gescheurde cake, blijkt in het 24Kitchen-programma Rudolph’s eerste hulp bij bak-ongelukken. Gelukkig is daar meesterpatissier Rudolph van Veen die de thuisbakker te hulp schiet.