Ramsey Nasr haalt uit naar Mark Rutte

VVD-leider Rutte stelde vrijdag in een tweet dat Nederland het recht van Israël op zelfverdediging steunt. Hij rept in zijn bericht met geen woord over de Palestijnen. Dat leverde een storm van kritiek op, onder meer van de linkse oppositie.

„Hoi Mark! Even een berichtje om te zeggen dat je een schoft bent - als dit tenminste alles is wat je te zeggen hebt over de verwoesting en massaslachting die in Gaza plaatsvindt”, schrijft Nasr op Facebook. „Vrienden met Israël zijn is je goed recht. Etnische zuiveringen bagatelliseren is dat niet: dat heet medewerking. Groetjes, Ramsey.”

Eenzijdige tweet

Nasr is niet de enige die boos is over het bericht. Onder meer de SP, GroenLinks, DENK en BIJ1 veroordeelden de in hun ogen zeer eenzijdige tweet die de Rutte plaatste.

Het geweld in de Gazastrook is de afgelopen dagen snel geëscaleerd. De radicale Palestijnse beweging Hamas vuurde honderden raketten vanuit Gaza af op Israël. Dat bombardeert op zijn beurt weer doelen in Gaza. Er vielen de afgelopen dagen 120 doden aan Palestijnse kant en acht Israëliërs verloren het leven.