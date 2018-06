'Ruzie om lichaam LWren Scott'

Dat meldt The Mail on Sunday. Mick Jagger verblijft momenteel met zijn kinderen in het vijfsterrenhotel Four Seasons in Los Angeles. De zus van de modeontwerpster wil echter dat L'Wren in het familiegraf in Utah te rusten wordt gelegd naast haar adoptie-ouders. Haar naam zou zelfs al op de grafsteen staan.

"Ik heb nog niets gehoord uit het kamp van Jagger. Gaan ze de begrafenisdienst zo geheim maken dat haar eigen familie die niet kan bijwonen?", verwijt ze hem via The Mail on Sunday. "L'Wren zou zelf in het familiegraf begraven willen worden."

Volgens een bron dichtbij Mick Jagger zal de begrafenis in Los Angeles plaatsvinden, met de instemming van L'Wrens broer Randall, die in nauw contact staat met de muzikant.