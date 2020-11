Britney Spears neemt vakantie na rechtszaak vader

Britney postte een aantal kiekjes van haar en Sam op weg naar Hawaii. „Ik had zin in een kleine trip naar het paradijs om alvast vroeg mijn verjaardag te vieren”, verklaart Britney. En ze voegt daaraan toe: „Ik doe dat hele werken-aan-mezelf-ding.”

De afgelopen weken, of beter gezegd maanden, waren zwaar voor Britney toen ze oog in oog kwam te staan met haar vader Jamie. Hij is sinds haar mentale inzinking in 2008 verantwoordelijk over haar financiën. Britney wil dat Jamie ’ontslagen’ wordt als conservator, omdat ze onder zijn juk uit wil. De zangeres heeft zelfs andere mensen voorgedragen om zijn rol over te nemen, maar vooralsnog lijkt er geen schot in de zaak te zitten.