Game of Thrones-auteur hoopt dat prequel groter succes wordt dan Lord of the Rings

HBO komt in augustus met de langverwachte prequel van Game of Thrones. House of the Dragon speelt zich driehonderd jaar voor de gebeurtenissen in de serie af. Amazon releaset begin september The Rings of Power, waarin de voorgeschiedenis van de bekende verhalen uit de boeken The Hobbit en The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien wordt verteld.

„Het is een beetje een rare deal”, vindt Martin. „Amazon heeft de rechten van Tolkien gekocht, maar ze hebben eigenlijk geen van de boeken gekregen. Ze kregen geen Lord of the Rings, ze kregen The Hobbit niet en ook The Silmarillion niet.”

De serie is volledig gebaseerd op de uitgebreide bijlagen die Tolkien publiceerde over zijn wereld. „Er zijn veel mythes over, dus het is interessant om te zien wat ze ermee gedaan hebben”, aldus Martin.