Weduwe Hugh Hefner gaat los: ’Hij was een narcist en een vrouwenhater’

Voormalig Playmate en model Crystal Hefner (37), de weduwe van Playboy-baas Hugh Hefner, geeft zich opnieuw bloot. Maar niet op de manier zoals men van haar gewend is! Begin volgend jaar lanceert de Amerikaanse haar memoires waarin ze een boekje open doet over haar tijd met Hugh en het leven in de beruchte Playboy Mansion. Het belooft geen positief verhaal te worden. „Hij was een narcist en een vrouwenhater.”

Hugh Hefner en Crystal (2011). Ⓒ ANP / EPA