Badr Hari en Estelle uit elkaar

Dat laat Badr Hari weten in een verklaring aan Show.nl.

'Badr is sinds medio oktober 2013 woonachtig in Marokko. Estelle en haar kinderen bleven in Nederland wonen,' luidt de verklaring. 'Tijdens deze bewust ingebouwde periode van 'afstand', hebben zij de tijd genomen over hun relatie na te denken en met elkaar daarover te spreken.'

'De conclusie is dat het toekomstperspectief van hun relatie onvoldoende is'.

Badr geeft aan dat de reden van de breuk onder andere de extreme media-aandacht, de strafzaak tegen hem en de echtscheiding van Estelle is geweest. Het werd 'steeds moeilijker de tijd en aandacht aan elkaar te schenken die nodig is voor een relatie'.

Helemaal als een verrassing komt de breuk niet. In november gingen de twee na een stormachtige relatie van een jaar uit elkaar - om dezelfde redenen -, maar Badr en Estelle bleken toch niet zonder elkaar kunnen. In december werden ze stralend gefotografeerd tijdens een diner in Marokko. Maar nu, drie maanden later, blijkt de relatie toch echt, definitief, voorbij.