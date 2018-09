David en Cathy, die 24 jaar geleden trouwden, zijn sinds vorige week officieel gescheiden. Dit schrijft het Franse blad Voici. De reden van de breuk is vooralsnog een groot mysterie.

David en Cathy leerden elkaar in 1990 kennen en gaven elkaar niet veel later het jawoord. Zij hebben twee kinderen: Tim (10) en Angie (6). In 2012 hernieuwden David en Cathy nog hun trouwgeloften op Ibiza.