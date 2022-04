BnnVara trekt stekker uit 3FM-show Sander Hoogendoorn: ’Best een beetje verdrietig’

„Ik weet sinds een paar weken dat deze ochtendshow gaat stoppen. Dat ik moet stoppen. Ik kreeg van mijn omroep BnnVara te horen dat we niet doorgaan in de toekomst en dat het einde van het vriendenteam nadert”, zegt Hoogendoorn in de uitzending. De dj vindt de beslissing om vanaf vrijdag 24 juni te stoppen „super jammer, want ik had nog graag jaren door willen gaan. (...) Ik vind het heel jammer en ben er best een beetje verdrietig over.”

De presentator zegt dat hij overwoog het bijltje er vroegtijdig bij neer te leggen. „Ik heb er wel voor gekozen om de show te blijven doen tot het einde. Ik had ook kunnen zeggen: doei, de mazzel, ik ga ervandoor. (...) Ik heb ook wel gedacht: ’oké, ik kap ermee, en laat iedereen lekker de tering krijgen’. Maar ik zit hier uiteindelijk niet voor BnnVara en ook niet per se voor 3FM. Ik ziet hier voor jou, de luisteraar, en ik zit hier voor mezelf. Omdat ik het heel leuk vind.”

Sanders vakmanschap

Een woordvoerder van BnnVara laat desgevraagd weten aan De Telegraaf: „Sander heeft vier jaar de ochtendshow gemaakt. We wikken en wegen bij BnnVara altijd wat het beste is voor de maker, de omroep en de zender. We hebben veel vertrouwen in Sander en zijn vakmanschap, en we denken dat hij op een andere plek in de programmering beter tot zijn recht komt. Daarover zijn we met elkaar in gesprek.” NPO 3FM gaat samen met de omroepen verder in gesprek over hoe en door wie de ochtendshow na het vertrek van Hoogendoorn wordt ingevuld.

Sander Hoogendoorn kreeg het in maart 2020 voor elkaar ruim 180 radiostations in dertig landen tegelijkertijd You’ll Never Walk Alone van Gerry & The Pacemakers te laten draaien. De actie was bedoeld om alle medewerkers in vitale beroepen een hart onder de riem te steken. Het initiatief van Hoogendoorn werd verkozen tot het radiomoment van het jaar.