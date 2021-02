Ouddorp en Eindhoven in filmpjes Songfestival

De introductiefilmpjes (postcards) zijn de beelden die voorafgaan aan de inzendingen van de deelnemende landen. Tijdens die beelden geven de commentatoren in heel Europe hun introductie op de inzending. Veelal figureren in die filmpjes al de deelnemende artiesten. Organiserende landen gebruiken de filmpjes veelal om de mooiste plekken van het land te laten zien.

Eerder vandaag is er een postcard opgenomen bij het natuurijs van het Nannewiid, een van de Friese meren, ten westen van Heerenveen.

Natuurijs in het Friese meer Nannewiid Ⓒ FOTO NPO/NOS/AVROTROS

Tiny house

Door de huidige situatie van vele reisrestricties is het op dit moment niet mogelijk om alle deelnemende artiesten te laten afreizen naar Nederland om hun postcardfilmpjes op te nemen. Om deze reden is er gekozen voor een nieuw concept. Met de nieuwste, digitale technieken worden de artiesten visueel in een tiny house gepresenteerd. Het huisje wordt ingericht aan de hand van het verhaal en de persoonlijkheid van de artiest. Op deze manier worden alle deelnemende artiesten op een bijzondere plek in Nederland aan het publiek voorgesteld.

Gerben Bakker, die de regisseur is van de drie shows die in mei vanaf het Rotterdamse Ahoy worden uitgezonden, zegt daarover: „Door de coronacrisis is het huis een nóg belangrijker deel van ons leven geworden. We delen nu alles via digitale schermen, direct vanuit onze huiskamers met de rest van de wereld. Het tiny house staat daarom symbool voor de tijd waarin wij nu leven.”

In totaal zullen er 41 introductiefilmpjes worden gemaakt, voor elk deelnemend land één. Welke locatie het decor wordt van de postcard van welk land, blijft tot de shows op televisie komen een verrassing. Bakker: „Ons land heeft zo veel moois te bieden. We willen Nederland zo divers mogelijk presenteren: van prachtige natuur, architectonische hoogstandjes, tot aan de meest historische plekken. De uitgekozen locaties hebben allemaal een verhaal en zijn filmisch een streling voor het oog.”

De postcardvideo’s worden voor het Eurovisie Songfestival geproduceerd door IDTV.