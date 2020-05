Echtgenoot Martine Bijl vond troost bij After Life-serie Ricky Gervais

„Het aardige van die serie is dat het heel grappig is maar tegelijkertijd ook heel ontroerend. Ik heb die serie bekeken in mijn eentje, toen Martine al ziek was. Ik zat er een beetje om te lachen en ik kreeg toch ook wel vochtige ogen”, zegt Boudewijn, nu bijna een jaar na de dood van Martine. Ze stierf op 30 mei 2019 aan de gevolgen van een hersenbloeding.

After Life gaat over een schrijver die de dood van zijn vrouw probeert te verwerken. Het leven kan de hoofdpersoon niet veel meer schelen en daarom zegt hij ook alles. Dat geldt niet voor Boudewijn. „Ik ben en blijf nog steeds een beetje een oester.”

Klok opwinden

Toch haalde hij wel andere dingen uit After Life, zoals het vasthouden aan oude gewoonten. „Martine had een antieke klok en die moest één keer in de week worden opgewonden met een oude sleutel. Dat deed ze altijd op zondag. Daar stond ik dan altijd handenwringend bij want dan moest ze op een verhoging staan. Ik ben nu als de dood om te vergeten die klok op te winden. Dat is een soort symbool geworden.”

Martine is ook nog altijd bij hem, zegt Boudewijn. „Zij begeleidt mij. Ze heeft nu ook meegeluisterd. Ik moet oppassen dat ik niet larmoyant word.”