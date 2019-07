Film met Melody Klaver wint weer prijs

Melody Klaver Ⓒ BSR Agency

De speelfilm Rafaël van regisseur Ben Sombogaart heeft op het Kroatische Pula Filmfestival de prijs gewonnen voor de beste titel in competitie. Dat heeft producent Rinkel Film maandag bekendgemaakt. Het op waarheid gebaseerde drama, met Melody Klaver en Nabil Mallat in de hoofdrol, draaide afgelopen najaar in de Nederlandse bioscopen.