Laatste foto's Mick Jagger en L'Wren Scott

Een fotograaf spotte het stel vorige maand in Londen tijdens een wandeling bij de Theems. Het is één van de laatste keren dat Mick en L'Wren, die maandag zelfmoord pleegde, samen in het openbaar gezien zijn.

De foto's waren vorige maand nog weinig interessant, maar het overlijden van L'Wren heeft dat veranderd...

De foto's zijn hier te zien.

Volgens New York Daily News was Mick van plan om het serieuzer aan te pakken met L'Wren, die sinds 2001 zijn vriendin was. "Mick had onlangs besloten vaarwel te zeggen tegen het leven in hotels. En ik heb begrepen dat ze samen een appartement in New York hadden gekocht", zegt een bron.

Mick heeft op zijn website laten weten dat hij maar niet kan begrijpen waarom zijn geliefde en beste vriendin haar leven op deze tragische manier kon beëindigen. "We hebben vele mooie jaren beleefd en we hadden een goed leven samen. Ik zal haar nooit vergeten."