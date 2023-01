Anna Kendrick droomt ervan om John Lithgow te zijn: ’Hij lijkt zo vrij’

„Overal waar hij komt, lijkt hij gewoon blij om daar te zijn”, zegt de 37-jarige actrice over de acteur met wie ze samen in The Accountant (2016) en Pitch Perfect 3 (2017) speelde.

Kendrick is zelf veel bezig met „perfect zijn”, vervolgt ze. Bij elk project dat ze heeft gedaan, wilde ze het heel goed doen en meteen horen dat ze het goed deed. Ook was ze veel bezig om „het werk van anderen voor hen te doen.” „Maar dat is niet altruïstisch, dat is stom om te doen. Als ik naar John kijk dan lijkt hij gewoon zo vrij. Hij denkt niet aan het resultaat.”