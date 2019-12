Matthijs van Nieuwkerk doet mee aan Elfstedenzwemtocht

Van der Weijden was woensdagavond te gast in De wereld draait door om te vertellen over de nieuwe Elfstedenzwemtocht. Het plan is dat BN’ers elkaar in estafette afwisselen om de ongeveer 200 kilometer lange tocht af te leggen. Onder anderen Claudia de Breij, Syb van der Ploeg en René en Natasja Froger hebben hun medewerking toegezegd om met de zwemtocht geld op te halen voor kankeronderzoek. De zwemmer weet op de valreep ook nog presentator Matthijs van Nieuwkerk te strikken ook een stukje mee te zwemmen.

Hoewel Matthijs aangeeft geen goede zwemmer te zijn en liever zou fietsen, heeft hij zich toch laten ’overhalen’. De presentator vertelt eigenlijk alleen maar de schoolslag te kunnen en vreest bovendien veel te langzaam te zijn. Hij vertelt zo’n 1500 meter te kunnen zwemmen. Hét moment voor Van der Weijden om daar dieper op in te gaan.

De zwemmer legt uit dat iedereen op eigen snelheid mag zwemmen en ook zelf mag bepalen hoe ver hij wil zwemmen. Bovendien duurt het nog een aantal maanden tot het zo ver is, dus hij ziet geen reden waarom Matthijs niet mee zou kunnen zwemmen. Toch twijfelt de presentator nog een beetje. Als Maarten uiteindelijk voorstelt dat hij graag met hem samen wil zwemmen als hij het dan wel doet, slaan de mannen de handen ineen.

Van der Weijden zwom in 2018 voor het eerst de Elfstedentocht om geld op te halen voor kankeronderzoek. Dat jaar haalde hij de finish niet. De tweede poging in juni dit jaar was wel succesvol. Hij haalde daarmee 6,5 miljoen euro op voor kankeronderzoek.

De Elfstedenzwemtocht vindt dit jaar plaats van 28 tot en met 31 augustus 2020.