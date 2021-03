Dierenarts en cultheld dr. Pol vijftig jaar in het vak: ’Mensen zijn watjes’

Dr. Pol, hier met zijn vrouw Diane, is verantwoordelijk voor ruim 25.000 dieren op het platteland van Michigan. Ⓒ National Geographic

Weidman - Dubbel feest voor Jan-Harm Pol (78): de van oorsprong Drentse boerenzoon studeerde vijftig jaar geleden af als dierenarts. En al tien jaar worden de belevenissen in zijn praktijk in Michigan gevolgd in de realityserie The incredible Dr. Pol, inmiddels in ruim veertig landen te zien. „Ik dacht: wie gaat er kijken naar zo’n oude kerel?”