’Harry Styles speelt homoseksuele politieagent in nieuwe film’

My Policeman is een verfilming van de gelijknamige lhbti-roman geschreven door Bethan Roberts uit 2012. In het boek, dat zich in de jaren vijftig in Brighton afspeelt, wordt Marion smoorverliefd op agent Tom bij hun eerste ontmoeting. Alleen Tom is verliefd op museumcurator Patrick. Hij moet de keuze maken tussen een veilig huwelijk met de verliefde Marion of voor een homoseksuele relatie met zijn grote liefde, wat in die tijd niet werd geaccepteerd.

Eerder maakte het ex-One Direction-lid al bekend dat hij in de nieuwe film Don’t Worry Darling van Olivia Wilde speelt. Hij vervangt daar Shia LaBeouf, die de cast verliet vanwege een onduidelijk geschil, schreef The Hollywood Reporter. Drie jaar geleden maakte Harry zijn acteerdebut in de film Dunkirk van Christopher Nolan.