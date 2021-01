Zanger Sjors van der Panne probeert het tij te keren

„We lijken alleen nog aandacht te hebben voor tegenstellingen”, zegt Van der Panne. „Het is bijna makkelijker om elkaar te haten dan om een gesprek aan te gaan. Het Land is een noodkreet; een bescheiden en goedbedoelde poging om het tij te keren.”

Het lied was al gemaakt voordat de avondklokrellen losbarstten, maar voelt wel als een reactie op de escalaties van de afgelopen dagen. „Je kunt geen journaal kijken en de krant niet openslaan zonder te worden geconfronteerd met verhalen over discriminatie, mishandeling of erger. Ik hoop dat dit lied vooral een spiegel is, maar daarnaast ook een hart onder de riem voor hen die het overkomt.”

Van der Panne werd bij het grote publiek bekend van zijn deelname aan The Voice of Holland. De zanger hoopt in februari van start te gaan met een nieuwe theatertournee die dezelfde titel draagt als het nieuwe nummer. In de zomer staan er een groot optreden in het Concertgebouw en een voorstelling over Robert Long op de agenda.