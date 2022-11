Premium Het beste van De Telegraaf

Jazz-zangeres Laura Fygi overrompeld door ridderorde: ’Voelt als erkenning’

Trots dat Laura Fygi is op haar koninklijke onderscheiding. Ⓒ ANP/HH

Laura Fygi mag zich sinds afgelopen zondagavond Ridder in de Orde van Oranje-Nassau noemen. Na afloop van een concert in het befaamde Figi Theater in Zeist, dat ooit in bezit was van haar familie, kreeg de jazz-zangeres de versierselen, die bij deze ridderorde horen, namens koning Willem-Alexander opgespeld door burgemeester Joyce Langenacker. Overrompeld door dit onverwachte eerbetoon lukte het haar niet om haar tranen te bedwingen…