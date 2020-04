Ben Kingsley schittert als goedaardige boef

Ben Kingsley (m.), met Jimmi Simpson en Jacki Weaver. Ⓒ FOX

Acteur Ben Kingsley maakte naam met de rollen van helden als Mahatma Gandhi (Gandhi) en Itzhak Stern (Schindler’s list). Voor Perpetual Grace, Ltd. gooit hij het over een andere boeg. Want pastoor Byron Brown mag op het eerste gezicht dan wel een man van goede bedoelingen zijn, al snel blijkt daar weinig van te kloppen.