Pinkpop over editie 2022: ’Goede hoop dat het door kan gaan’

„We moeten door, daarom blijven we doorgaan met organiseren”, aldus de zegsman. „Niemand kan in de toekomst kijken, maar we hebben wel goede hoop dat het door kan gaan.” Het organiseren van een festival als Pinkpop duurt volgens de woordvoerder een half jaar tot een jaar. Afwachten op verbetering of versoepeling van de coronamaatregelen is dus geen optie. „We kunnen niet wachten tot 1 mei om te beginnen, anders kunnen we net zo goed inpakken.”

Op de 51e editie van Pinkpop, dat volgend jaar van 17 tot en met 19 juni in Landgraaf wordt gehouden, treden onder meer Metallica, Pearl Jam, Twenty One Pilots en Maan op. Eerder woensdag maakte de organisatie bekend dat ook De Staat, Greta van Fleet en Tones and I in 2022 op de line-up staan.