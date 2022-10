Georgina Verbaan met schrik vrij na instorten plafond in Zeeman-winkel

„Mijn dochter stond net in de Zeeman in Haarlem te twijfelen of ze zeven euro aan een pompoenkostuum wilde uitgeven, ik kwam ook even meekijken en toen stortte het plafond in. Wij waren snel buiten. Hopelijk is er niemand gewond”, schrijft de actrice op Twitter.

Het incident in de Zeeman zorgde zaterdagmiddag vlak voor sluitingstijd voor grote schrik bij klanten en personeel, maar niemand raakte gewond.

Verbaan en haar dochter werden niet geraakt door het puin. Het incident deed haar aanvankelijk niet veel, schrijft ze. „Raar hoeveel adrenaline er vaak zomaar door mijn aderen raast en als er echt iets gebeurt: NUL. Ook gek hoe je eerst gaat staan kijken naar alle delen die piepend en krakend naar beneden komen voor je bedenkt dat je misschien beter van een afstand kan kijken.”

Verbaan heeft de tweet later verwijderd.