’Harry en William plannen reünie’

„Ondanks al hun meningsverschillen, willen ze allebei de nalatenschap van hun moeder in ere houden”, zegt de ingewijde. „Het is heel jammer dat ze op dit moment zo met elkaar omgaan, want het zal heel emotioneel voor ze worden.”

De relatie tussen de twee is al jaren moeizaam en het spraakmakende interview van Harry en Meghan met Oprah Winfrey heeft dat geen goed gedaan. Nadien zouden ze elkaar al wel hebben gesproken via de telefoon.

Bekijk ook: Royals opnieuw woedend op Harry en Meghan

Het standbeeld van Diana komt te staan in de tuin van Kensington Palace, waar William en Catherine wonen. William en Harry hadden begin 2017 al het plan om het beeld te plaatsen, maar dat liep vertraging op. De prinsen waren destijds niet tevreden met het beeld van kunstenaar Ian Rank-Broadley.

Prinses Diana overleed in augustus 1997 op 36-jarige leeftijd aan de gevolgen van een auto-ongeluk in Parijs. William en Harry waren toen 15 en 12 jaar oud.