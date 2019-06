Olcay: tijd nodig na overlijden ex-vriend

„Daardoor ben ik dingen anders gaan bekijken”, zei Olcay in het programma. „Ik merkte dat ik tijd voor mezelf nodig heb om mijn gedachten op een rijtje te krijgen.”

Eerder deze week schreef Olcay op Instagram over het overlijden van haar ex. „Mijn eerste liefde, James Harris. Mijn hart ligt in duigen. Je bent te snel heengegaan en je zal worden gemist. Een geweldige, kleurrijke man. Geen boek of film kan jouw verhaal vertellen. LEGENDE.”

Ruud de Wild reageerde eerder op vrijdag al op het einde van de relatie. De NPO-dj voelt geen wrok richting zijn ex. „Vier maanden te gek gehad. Aan alles komt een einde. Helaas”, schreef hij op Instagram. „Alles wat ik er meer over zeg doet tekort aan de liefde. Lieve Olcay, respect voor jou. Je bent een vechter en een van de eerlijkste mensen die ik ken. Veel te weinig mensen kennen jouw mooie kant.”

