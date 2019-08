Snelle heeft Shawn Mendes en Camila Cabello bijna te pakken

Señorita staat al de hele zomer op de eerste plaats, deze week voor de negende achtereenvolgende week. Dat is nog lang geen record want dat is sinds 2000 in handen van Jody Bernal en zijn Que Si, Que No. Hij bracht liefst 15 weken op de eerste plaats door. Drake kwam drie jaar geleden dichtbij met One Dance, maar hij strandde met nog een week te gaan voor een evenaring van het record.

Belangrijkste kanshebber voor de eerste plaats is rapper Snelle. Hij staat met zijn hit Reünie nu voor de tweede week op de tweede plaats.