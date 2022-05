Wereldster Billie Eilish heeft tourette: ’De meeste mensen denken dat ik grappig probeer te doen’

Het tourettesyndroom kenmerkt zich door het maken van korte bewegingen of geluiden waar je geen controle over hebt. Tics als met je hoofd schudden, wenkbrauwen fronsen en je armspieren aanspannen, werden bij Billie op haar elfde waargenomen.

„Als je me lang genoeg filmt, zie je heel veel tics”, zegt de Amerikaanse wereldster in een nieuwe aflevering van de Netflix-serie My Next Guest Needs No Introduction van talkshowicoon Letterman. „Ik heb het er graag over, want het is erg interessant. En ik ben er helemaal van in de war, ik begrijp het niet”, zegt Billie over haar tics.

De zangeres was te gast in de Netflix-show van David Letterman. Ⓒ Netflix

De meervoudig Grammy-winnares zegt dat de tics „erg vermoeiend” voor haar zijn. „Ik vind het niet leuk, maar het is wel onderdeel van mij. Ik heb er vrede mee en ben ik er nu ook wel zelfverzekerd door.”

In de aflevering doet Billie op een gegeven moment haar hoofd opzij en opent zij haar mond, zonder iets te zeggen. Letterman vraagt haar of ze een vlieg zag, maar Billie antwoordt dat het een tic was, waarna de presentator zich meermaals verontschuldigt. Volgens de zangeres gaat echter niet iedereen er zo mee om. „De meeste mensen lachen en denken dat ik grappig probeer te doen. Maar ik word daar altijd erg door gekwetst.”