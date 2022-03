Kees van der Spek: ’Dit wil ik tot mijn pensioen doen’

Binnenland

Doorbraak zaak overval op Mark Gillis: politie heeft verdachte in vizier

Er is een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar de zeer gewelddadige overval op Mark Gillis, zoon van de bekende zakenman Peter ’Massa is kassa’ Gillis. De politie is een verdachte op het spoor en hoopt door het vrijgeven van camerabeelden maandagavond meer tips over andere daders te krijgen.