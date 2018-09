Ernst Daniël Smid zoent nieuwe liefde op rode loper

Deze week meldde Privé dat de zanger en presentator weer verliefd is. De nieuwe vrouw in zijn leven is de Barneveldse Aly, die al helemaal vertrouwd zou zijn met het gezin.

Aly was namelijk de beste vriendin van zijn vrouw Roos, die anderhalf jaar geleden na een kort en dramatisch ziekbed overleed op 47 jarige leeftijd. Ernst Daniël Smid (60) was ontroostbaar.

Al enige tijd deden geruchten de ronde dat er een nieuwe vrouw in het leven van Ernst Daniel zou zijn. Zelf hield hij zich daarover zeer op de vlakte. Toch veranderde zijn toon in interviews langzamerhand. Ernst Daniël liet steeds vaker doorschemeren ‘er de man niet naar te zijn om lang alleen te blijven’.