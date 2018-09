Piaf wint chansonverkiezing

In totaal deden ruim vierduizend mensen mee aan de chansonverkiezing via internet. Zij konden meerdere stemmen uitbrengen. Het lied van Piaf, geschreven door Charles Dumont en opgenomen in november 1960, kreeg meer dan duizend stemmen.

Met de verkiezing loopt de radiozender vooruit op de 'Franse dag', maandag 14 juli, de nationale feestdag in Frankrijk. Classic FM staat morgen helemaal in het teken van 'Quatorze Juillet', met alleen Franse muziek. De Top 10 beste Franse chansons wordt verspreid over de dag uitgezonden.

Top 10 Franse chansons: 1. Non, je ne regrette rien (édith Piaf) 2. Ne me quitte pas (Jacques Brel) 3. La Mamma (Charles Aznavour) 4. La Mer (Charles Trenet) 5. Chanson des vieux amants (Jacques Brel) 6. Les feuilles mortes (Cosma) 7. La vie en rose (édith Piaf) 8. Le Métèque (Georges Moustaki) 9. La montagne (Jean Ferrat) 10.Et maintenant (Gilbert Bécaud)