RTL wijzigt zomerprogrammering en Britain’s Got Talent naar 4

Een woordvoerder van RTL meldt dat de zomer een tijd is waarin de zender veel experimenteert. „Als sommige plannen niet aanslaan, dan wijzigen we die.” De kijkcijfers van Gooische Vrouwen waren „minder goed”, erkent hij. „En Britain’s Got Talent doet het erg goed op RTL5. Daarom geven we dat programma nu een prominentere plek in onze programmering.”

Het cancelen van de herhalingen van Gooische Vrouwen staat los van de discussie over de stereotypen waar de serie zich van bedient, beklemtoont de zegsman. „Alle seizoenen zijn nog terug te kijken op Videoland”, bevestigt hij.

Bekijk ook: RTL past stereotypen in serie Gooische Vrouwen niet aan